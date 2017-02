ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 13. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 07/17Montag, 13.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:13.35 Leschs KosmosDie Heilkraft der WunderDeutschland 201514.05 Ursprung der TechnikRebellion14.50 Ursprung der TechnikMaschinen der Götter15.35 Ursprung der TechnikUngewöhnliche Kriegsführung16.20 Ursprung der TechnikSpionage17.00 UEFA Champions League Magazin17.20 Ursprung der TechnikRekorde der Antike18.00 Ursprung der TechnikWaffen im alten Ägypten"Ursprung der Technik: Roboter" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:1.00 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer1.45 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936Deutschland 20162.30 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20163.15 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 20164.00 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 20074.45 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 2015Dienstag, 14.02.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin"Albert Speer - Hitlers Architekt" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell