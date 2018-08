ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 13. August 2018

Mainz (ots) -Woche 33/18Dienstag, 14.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Terra Xpress XXLÄrger auf dem Land6.10 Terra Xpress XXLÄrger im Haus6.55 Terra Xpress XXLTückische Gewässer7.40 Terra Xpress XXLHeimtückisch beklaut, was nun?( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.35 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.35 ZDF-HistoryDie Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche TöchterDeutschland 201615.20 ZDF-HistoryQueen Elizabeth II. - Meine KrönungDeutschland 201816.05 ZDF-HistoryMythos Sisi16.50 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 201717.35 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 201318.20 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 201622.25 Mythen-JägerDie Teilung des Roten MeeresGroßbritannien 201423.10 Geheimnisse der KircheTod am KreuzNeuseeland 201523.50 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 20150.35 heute journal1.05 Auf der Spur des rechten TerrorsDie sieben Geheimnisse des NSU1.50 Deutschland radikal - Internet, Hetze, GewaltDeutschland 20172.35 Die Welt der ReichsbürgerTräumer, Aussteiger, ExtremistenDeutschland 20173.20 Szene DeutschlandPrepper - Leben für den Ernstfallmit Sascha BisleyDeutschland 20174.05 NSU privatInnenansichten einer TerrorzelleDeutschland 20154.50 ZDFzeitNSU - Der ProzessDie Schuld der Beate ZschäpeDeutschland 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell