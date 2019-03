ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 11/19Mittwoch, 13.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 ZDF.reportageMiet-Wahnsinn in DeutschlandIst Wohnen unbezahlbar?Deutschland 20165.50 Alles anders auf dem LandEine Reise durch die ProvinzDeutschland 20176.35 Frontal 21-DokumentationTeurer WohnenDer Kampf um bezahlbare MietenDeutschland 20187.20 Albtraum WohnenAbriss, Rauswurf, Mieter in NotDeutschland 20188.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Albtraum WohnenMakler-Abzocke, Baupfusch und HorrormietenDeutschland 20178.50 MörderjagdTod in San Francisco9.35 MörderjagdTödliche GierFrankreich 201610.20 MörderjagdTödliche Leidenschaft11.10 MörderjagdTod einer Familie11.55 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201612.25 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 201612.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns13.40 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns14.25 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns15.05 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseMit Christian RachDeutschland 201515.50 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseMit Christian RachDeutschland 201516.35 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertMit Christian RachDeutschland 201517.20 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 201517.50 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 201818.20 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 201818.50 Terra XVerlorene WeltenZerstörtes Kulturerbe im OrientDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201822.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 201723.10 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDas KolosseumGroßbritannien 201723.50 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 20140.35 heute journal1.05 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseMit Christian RachDeutschland 20151.45 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseMit Christian RachDeutschland 20152.30 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertMit Christian RachDeutschland 20153.15 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 20153.45 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell