ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. März 2018

Woche 11/18Mittwoch, 14.03.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.00 Jagd nach HeroinAmerikas Mittelschicht auf DrogeUSA 2016"Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei: Angriff auf dieGesellschaft" um 5.30 uhr entfällt6.30 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 2017"Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei: Spur der Verwüstung" um6.15 Uhr entfällt7.15 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 20177.45 Deutschland ganz unten - Die Not der ObdachlosenDeutschland 20178.15 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 2017"Mein Land, Dein Land: Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfeverseucht" entfällt8.45 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 2016"Gefangen im Glücksrausch: Crystal Meth - die unterschätzte Droge"entfällt9.15 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandKein Geld für KinderDeutschland 2016"Crime and Justice: Amerikas Krieg gegen die Drogen" entfällt9.45 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Betreuer vom SozialamtDeutschland 201810.15 ZDF.reportageDie HaushaltsauflöserWas vom Leben übrig bleibtDeutschland 201710.45 ZDF.reportageGeld oder Gefängnis?Wenn der Gerichtsvollzieher klingeltDeutschland 201811.15 Zeugenschutz - Abschied vom alten LebenDeutschland 2017"Cops außer Kontrolle: Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt" um 11.30Uhr entfällt12.00 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox"Ein Land erschießt sich selbst - Amerikas tödliche Liebe zu denWaffen" entfällt12.45 Tod eines Bankers( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeiten beachten:1.15 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 20172.00 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 20172.45 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 20173.30 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )