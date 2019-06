ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 29/19Donnerstag, 18.07.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:18.00 ZDF-HistoryHelmut Kohl - Triumph und TragödieDeutschland 2015"Hungriger Drache - Chinas Gier nach deutschen Firmen" entfällt"Die Zukunftsmacher - Wie Gründer mit ihren Ideen die Weltverändern" um 18.30 Uhr entfällt18.45 ZDFzeitMensch Schröder!Eine deutsche KarriereDeutschland 2017"Erst frei, dann pleite - Selbstständige in Not" um 19.00 Uhrentfällt19.30 ZDF-HistoryDie zwei Leben des Helmut SchmidtDeutschland 2016"Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte"entfällt20.15 Volksparteien a.D.Deutschland 2019"Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite" entfälltMacht und Machenschaften - Milliardengeschäft Steuerhinterziehung"um 21.00 Uhr entfällt21.45 Die politische Intrige"Geheimakte Finanzkrise - Droht der nächste Jahrhundert-Crash?"entfällt"In der Schuldenfalle - Zwischen Kontopfändung undGerichtsvollzieher" um 22.30 Uhr entfällt23.15 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch"Schnäppchenjagd - Verloren, verpfändet, versteigert" entfällt0.00 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?"Geld oder Gefängnis? - Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt"entfällt"Die Haushaltsauflöser - Was vom Leben übrig bleibt" um 0.30 Uhrentfällt0.45 Brexit - Scheidungskrieg in EuropaGroßbritannien 2019"heute-journal" um 1.00 Uhr entfällt1.30 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz"Erdogans Türkei - Von der Demokratie zur Diktatur?" entfällt2.15 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20163.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 20153.45 Wurzeln des BösenDie Geburtsstunde des ISFrankreich 20174.30 Einsame Wölfe des TerrorsGefahr durch islamistische EinzelkämpferGroßbritannien 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell