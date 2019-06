ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 24/19Donnerstag, 13.06.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 20165.55 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20186.40 Reiches Bayern, arme Alte7.25 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in DeutschlandDeutschland 2016"Miet-Wahnsinn in Deutschland - Ist Wohnen unbezahlbar? entfällt8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 ZDFzeitArme Stadt, reiche StadtWo die Armut wohntDeutschland 20198.55 ZDF.reportageWohnstressEigenheimDeutschland 20199.25 37°Trotz Arbeit keine WohnungWenn Mieten unbezahlbar werdenDeutschland 20199.55 Albtraum WohnenVerjagt, verdrängt und abkassiertDeutschland 201910.40 Frontal 21-DokumentationTeurer WohnenDer Kampf um bezahlbare MietenDeutschland 201811.25 ZDF.reportageWie sicher sind unsere Städte?Zwischen echter und gefühlter BedrohungDeutschland 201911.55 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:12.55 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Atombombe im VorgartenGeschichten aus dem Kalten Krieg22.25 Geheimnisse des Kalten KriegesSchlachtfeld EuropaDeutschland 201523.10 Geheimnisse des Kalten KriegesDer nukleare OverkillDeutschland 201523.55 Geheimnisse des Kalten KriegesDas letzte GefechtDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 20181.50 Die schwersten Unglücke der DDRGefährliche Technik vom großen BruderDeutschland 20162.50 Die schwersten Unglücke der DDRSchuld ist nie der SozialismusDeutschland 20163.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 20184.35 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und IkarusDeutschland 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell