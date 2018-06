ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 24/18Mittwoch, 13.06.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:17.00 Fußball-Fieber - Das WM-MagazinFabian Kösters Gruppengegner-CheckMexiko/Schweden/Südkorea/Deutschland 2018Skandal! Große Affären in Deutschland - Der verkaufte Fußball um17.00 Uhr - entfällt!17.50 Match 64Der Tag des WM-Finales 2014Deutschland 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 201721.40 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201722.25 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 201823.10 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 201823.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Barschel (1987)Deutschland 20150.40 heute journal1.05 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 20181.50 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven2.35 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20153.20 MörderjagdEine gefährliche Familie4.05 MörderjagdDie Sklavenhalter4.50 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell