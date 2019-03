ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 11. März 2019

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Woche 11/19Dienstag, 12.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 20086.10 Damals nach dem KriegSommer in RuinenDeutschland 20076.55 Damals nach dem KriegHunger und HoffnungDeutschland 20077.35 Damals nach dem KriegSchatten der VergangenheitDeutschland 20078.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Damals nach dem KriegSuche nach HeimatDeutschland 20079.05 MörderjagdSpäte Rache9.55 MörderjagdSchatten des Zweifels10.40 Ermittler!Heimtückische Pläne11.05 Ermittler!Mehrfachtätern auf der Spur11.40 Der Fall Joanna YeatesGroßbritannien 201412.20 Ermittler!Fatale Schüsse12.50 ZDF-HistorySkandal! Große Politaffären der RepublikDeutschland 201913.35 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall KachelmannDeutschland 201514.20 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 201715.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Schlecker-StoryDeutschland 201815.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201716.40 ZDF-HistoryAlles Bluff?! Die großen Hochstapler der GeschichteDeutschland 201717.25 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 201318.10 Die Kanada-SagaZwei WeltenKanada 201718.50 Die Kanada-SagaPioniere und AbenteurerKanada 201719.35 Die Kanada-SagaKrieg gegen die USAKanada 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Die Kanada-SagaEigene WegeKanada 201721.40 Die Kanada-SagaErster WeltkriegKanada 201722.20 Die Kanada-SagaAufschwung und KriseKanada 201723.00 Die Kanada-SagaZweiter WeltkriegKanada 201723.45 Die Kanada-SagaKampf um EinheitKanada 20170.25 heute journal0.55 Die Amerika-SagaKampf um die Freiheit1.40 Die Amerika-SagaGeburt einer Nation2.20 Die Amerika-SagaDer Weg nach Westen3.05 Die Amerika-SagaAufstieg und Spaltung3.50 Die Amerika-SagaNord gegen Süd4.35 Die Amerika-SagaCowboys und IndianerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell