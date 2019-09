ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. September 2019

Mainz (ots) -Woche 37/19Mittwoch, 11.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 20165.50 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 20186.35 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 20177.20 Leipzig ´89 - Die verbotenen Demo-BilderGeschichte treffenDeutschland 20158.03 heute Xpress8.05 Ich will nur rausDer letzte Sommer am Eisernen VorhangDeutschland 20148.50 Ermittler!25 Jahre UngewissheitDeutschland 20199.25 Ermittler!Die FaserspurDeutschland 20199.50 Auf Verbrecherjagd - Spur der VerwüstungGroßbritannien 201510.35 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill11.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201512.05 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Inside NATOKrieg und neue FeindeDeutschland 201922.25 Balkan in FlammenPulverfass JugoslawienDeutschland 201923.10 Balkan in FlammenEin Land zerfälltDeutschland 201923.55 Balkan in FlammenJugoslawien in TrümmernDeutschland 20190.40 heute journal1.05 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 20171.50 RockerkriegMord und VerratDeutschland 20172.35 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 20173.15 Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und HassDeutschland 20193.45 Migration - Das große MissverständnisFalsche Hoffnungen und dreiste LügenTschechien/Ghana/Marokko/Deutschland 20194.35 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte MigrationspolitikPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell