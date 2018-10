ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 41/18Donnerstag, 11.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Ursprung der TechnikDas antike New York6.20 Ursprung der TechnikNautische Kriegskunst( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiertDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.50 Albtraum WohnenBaupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese VermieterDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:12.20 Deutschlands größte DiscoNachtschicht im "Index"Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.50 Partyszene BerlinSo feiert die Hauptstadt( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Dirty DollarsWaffenhandel23.55 Daphne - Tod einer Journalistin0.35 heute journal1.05 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in DeutschlandDeutschland 20181.50 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie LiDeutschland 20172.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 20173.15 Zeugenschutz - Abschied vom alten LebenDeutschland 20174.00 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell