ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Dezember 2019

Woche 50/19Mittwoch, 11.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Das unsichtbare Venedig - Hinter den FassadenGroßbritannien 20166.20 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den UntergrundDeutschland 20107.05 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 20157.50 Mafia Neapel - Der lange Arm der CamorraItalien 20198.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Mafia - Die Paten von ChicagoStraßenkriegUSA 2017( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.55 Mafia - Die Paten von ChicagoEntscheidungUSA 201710.35 Mafia - Die Paten von ChicagoEin neuer AnfangUSA 201711.20 Mafia - Die Paten von ChicagoStadt der SündeUSA 201712.00 Mafia - Die Paten von ChicagoVermächtnisUSA 201712.40 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den UntergrundDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.10 Das unsichtbare Venedig - Hinter den FassadenGroßbritannien 201614.55 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 201722.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltWaffen für jedermannDeutschland 201723.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 201723.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Die Geheimnisse der TotenBizarre WünscheDeutschland 20191.45 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 20142.35 Serienkiller - Mörderische TriebeDeutschland 2013"Ermittler! - Frauen im Visier" um 2.45 Uhr entfällt"Ermittler! - Lösung im Labor" um 3.15 Uhr entfällt3.20 Ermittler!Grab in der Tiefe3.50 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von AachenDeutschland 20194.35 ZDF.reportageWie sicher sind unsere Städte?Zwischen echter und gefühlter BedrohungDeutschland 2019