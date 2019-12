ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Dezember 2019

Mainz (ots) -Woche 50/19Donnerstag, 12.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 20195.35 ZDF.reportageVorsicht, Ladendiebe!Einzelhändler schlagen AlarmDeutschland 20186.05 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 20186.50 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20187.35 Schattenmacht BlackrockWie gefährlich ist der Finanz-Gigant?Deutschland 20199.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.10 Trump gegen China - Amerikas neuer HandelskriegUSA 20199.55 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-SystemChina 201910.25 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um WohnraumDeutschland 201911.10 Die Macht des Drachen - Chinas globale MilitärstrategieChina 201912.10 Rote Spitzel - China und die IndustriespionageDeutschland 201912.55 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf BeamteDeutschland 201513.40 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, PersonalnotDeutschland 201814.25 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 201914.55 ZDF.reportageVorsicht, Ladendiebe!Einzelhändler schlagen AlarmDeutschland 201815.25 ZDF.reportageWie sicher sind unsere Städte?Zwischen echter und gefühlter BedrohungDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:19.45 ZDFzoomSchöne Online-BescherungSchnäppchenfrust aus FernostDeutschland 2019"Unheimliche Macht - wie Algorithmen unser Leben bestimmen"entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Amazon - Die ganze Welt im PappkartonFrankreich 201922.25 Achtung Ebay - Die Tricks der BetrügerDeutschland 201923.10 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 201523.55 Funkloch und SchneckennetzÄrger mit Telekom, Vodafone & Co.Deutschland 20190.35 heute journal1.05 Geheime Unterwelten der SSWunderwaffen und VersteckeDeutschland 20191.50 Geheime Unterwelten der SSDas Geheimnis von StechoviceDeutschland 20192.30 Böse BautenHitlers Architektur - Von Weimar bis zum KriegDeutschland 20193.15 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 20154.00 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4464317OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell