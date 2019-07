ZDFinfo-Programmänderung / 10. Juli 2019

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 28/19Mittwoch, 10.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem EisDeutschland 20146.55 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 20187.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt8.25 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un9.25 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 201810.10 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht10.55 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik11.40 Liebe und Sex in Indien12.40 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 201513.25 Die Toten von WaterlooAuf den Spuren der JahrhundertschlachtGroßbritannien 201714.10 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201614.55 Spuren des KriegesNormandie 1944Frankreich 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XDer Dino-PlanetT-Rex und seine Brüder21.40 Terra XDer Dino-PlanetGefiederte Drachen22.25 Das Geheimnis der GeneWoher wir kommen23.05 Das Geheimnis der GeneWohin wir gehen23.50 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger0.35 heute journal1.05 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die ZecheDeutschland 20191.50 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer3.20 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 20173.50 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20184.35 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell