ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 22/19Samstag, 25.05.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.25 ARTE Re:Wahlkampf für Anfänger( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.40 Wie geht's, Europa? - Die DokumentationJochen Breyer unterwegs vor der WahlDeutschland 20198.25 Die sieben größten Gefahren für die EUDeutschland 20199.10 ZDFzeitLaut, forsch, nationalWie Salvini, Orbán & Co. Europa spaltenDeutschland 20199.55 auslandsjournal - die dokuHinter den Kulissen des BrexitProtokoll einer ScheidungGroßbritannien 201910.40 plan b: Europa in BewegungGrenzenlos arbeiten, reisen, lebenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieHackfleisch, Wackelpudding & Co.Deutschland 201922.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTütensuppen, Kochschinken & Co.Deutschland 201923.10 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Lidl-StoryDeutschland 201823.55 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Bahlsen-StoryDeutschland 20180.35 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 20181.20 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten2.05 Mit Franchise in den RuinDeutschland 20172.50 Tatort TelefonBei Anruf AbzockeDeutschland 20173.35 Patienten im VisierÄrzte zocken abDeutschland 20184.20 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 2017Woche 22/19Sonntag, 26.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 InselträumeDie Ostfriesischen Inseln - Welten im WattDeutschland 20186.25 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und Sinn7.10 Einsatz für Christoph 297.55 Die Heli-CopsFahndung aus der LuftDeutschland 20148.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder!Mit der Verkehrspolizei im Einsatz9.20 ZDF.reportageDie TruckerStarke Kerle, schwere LastenDeutschland 20179.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 201810.40 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 201811.25 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 201812.10 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 201812.55 Neuseeland - Rivalen der UrzeitHerrscher der WasserweltDeutschland 201813.35 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 201714.25 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 201715.10 One Strange Rock - Unsere ErdeAtemmit Will Smith15.55 One Strange Rock - Unsere ErdeSturmmit Will Smith16.40 One Strange Rock - Unsere ErdeSchutzmit Will Smith17.25 One Strange Rock - Unsere ErdeUrsprungmit Will Smith18.10 One Strange Rock - Unsere ErdeÜberlebenmit Will Smith18.55 One Strange Rock - Unsere ErdeFluchtmit Will Smith( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.10 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 201821.40 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 201722.25 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 201723.10 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 201823.50 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 20180.35 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 20181.20 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 20182.05 Neuseeland - Rivalen der UrzeitHerrscher der WasserweltDeutschland 20182.45 One Strange Rock - Unsere ErdeErwachenmit Will Smith3.30 One Strange Rock - Unsere ErdeHeimatmit Will Smith( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 22/19Montag, 27.05.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.55 Helden der PropagandaSportler in der NS-ZeitDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitlers FamilieDeutschland 201122.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und die FrauenDeutschland 201123.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Speers TäuschungDeutschland 201123.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 20110.35 heute journal1.00 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-LinieFrankreich 20181.45 Terra XDeutschland von untenLandDeutschland 20142.30 Terra XDeutschland von untenStadtDeutschland 20143.15 Geheimes Russland - Moskaus UnterweltenDeutschland 20174.00 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell