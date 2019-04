ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 14/19Freitag, 05.04.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 TäterjagdDer Fall Christophe Lejard( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 One Strange Rock - Unsere ErdeErwachenmit Will Smith22.25 One Strange Rock - Unsere ErdeHeimatmit Will Smith23.10 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 201523.55 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 20150.35 heute journal1.05 Geheimnisse des UniversumsÜberleben ohne den MondDeutschland 20091.50 Geheimnisse des UniversumsAußerirdisches Leben2.35 Geheimnisse des UniversumsUnerklärliche PhänomeneDeutschland 20083.20 Geheimnisse des UniversumsKolonien im All4.05 Geheimnisse des UniversumsGalaktische Giganten4.50 Geheimnisse des UniversumsDie Wunder unseres SonnensystemsUSA 2010Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell