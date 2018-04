ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 18/18Samstag, 28.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20156.55 The Wanted - Auf VerbrecherjagdAutoknackern auf der SpurGroßbritannien 20157.40 The Wanted - Auf VerbrecherjagdEinsatz rund um die UhrGroßbritannien 20158.25 Mr. BrexitWie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte8.55 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 20179.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Die unsichtbare Macht - Lobby-Republik DeutschlandDeutschland 201710.25 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 201610.55 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 201611.25 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie LiDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 201722.25 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 201622.55 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 201623.20 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 201623.50 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 20160.20 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 20160.50 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 20161.15 Mördern auf der SpurMord im RotlichtmilieuDeutschland 20161.45 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 20162.15 Mördern auf der SpurIndizien und falsche AlibisDeutschland 20162.45 Bekenntnisse eines SerienkillersDie mörderischen Spahalski-ZwillingeFrankreich 20113.30 Bekenntnisse eines SerienkillersDer Anhalter-MörderFrankreich 20114.10 Bekenntnisse eines SerienkillersBei Gelegenheit MordFrankreich 20114.55 heute-showWoche 18/18Sonntag, 29.04.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:7.45 ZDFzoomGrundeinkommen für alleFair oder ungerecht?Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.00 plan b: Nur die Ruhe!Die Neuentdeckung der LangsamkeitDeutschland 20179.25 plan b: Glückliche Familien - zufriedene ChefsDie neue Vereinbarkeit von Job und PrivatlebenDeutschland 201710.00 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 201810.40 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 200811.25 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 201712.10 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201613.00 ZDF-HistoryAmerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King?Deutschland 201813.40 ZDF-HistoryDie sieben WeltwunderDeutschland 201614.25 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201615.10 ZDF-HistoryDie großen Verlierer der Geschichte15.55 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 201316.40 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 201617.25 ZDF-HistoryDie Fidel-Castro-BänderDeutschland 201618.10 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201718.55 ZDF-HistoryDie Macht der GeheimbündeDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeikorrekturenbeachten:21.00 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 201821.45 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 201722.25 Von Kolumbus bis CastroDie Geschichte KubasDeutschland 201523.10 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 201723.55 Reklame fürs VolkDie bunte Werbewelt der DDRDeutschland 20160.40 ZDF-HistoryDie geheimen Mordermittler der DDRDeutschland 20171.25 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20182.10 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 20172.55 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 20163.40 ZDF-HistoryAmerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King?Deutschland 20184.25 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 2017"ZDF-History: Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orteder Geschichte" um 4.15 Uhr entfällt4.55 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenOperation Piramesse - Ramses verschollene MegacityWoche 18/18Montag, 30.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenBrennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter6.20 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenTatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru7.05 Schätze der GeschichteTriumph und Tragödie7.50 Schätze der GeschichteHerrscher und Vampire8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Schätze der GeschichteHelden und Rebellen9.20 Schätze der GeschichteLiebe und Tod10.05 Mördern auf der SpurMord im Rotlichtmilieu10.35 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis RaderGroßbritannien 201511.25 Die Messermörderin - Der Fall Joanna DennehyGroßbritannien 201512.05 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 201612.40 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 201513.25 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Martin Luther bis Königin LuiseDeutschland 201514.10 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von BismarckDeutschland 201714.55 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenTatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru23.10 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenOperation Piramesse - Ramses verschollene Megacity23.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der PyramidenstadtGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 20151.45 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20172.30 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20163.15 Hitlers Reich privatOlympia 1936Deutschland 20174.00 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 20/18Mittwoch, 16.05.Bitte Programmänderung beachten:17.15 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 2016"Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft?" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:18.45 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:21.00 ZDFzeitMensch Franziskus!Der unberechenbare PapstDeutschland/Italien/Argentinien 2018"Entführung aus dem Vatikan - Der Fall EmanuelaOrlandi" entfällt(weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/18Dienstag, 22.05.Bitte Programmänderung beachten:2.00 ZDFzeitMensch Franziskus!Der unberechenbare PapstDeutschland/Italien/Argentinien 2018"Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi"entfällt(weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 23.05.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.45 ZDFzeitMensch Franziskus!Der unberechenbare PapstDeutschland/Italien/Argentinien 20186.30 Schüsse auf dem PetersplatzWer wollte den Papst ermorden?Deutschland 20157.15 Das Schweigen der HirtenMissbrauch in der KircheFrankreich 2018"Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi" entfälltum 7.45 Uhr entfällt8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 20189.00 Italiens MafiaPaten vor Gericht9.45 Italiens MafiaDie Frauen der Cosa Nostra10.30 Italiens MafiaDer Clan der 'Ndrangheta11.15 Berlusconi und die MafiaFrankreich 201512.00 Die Frauen der Mafia12.45 Stolzes SizilienAufbruch am ÄtnaItalien 201713.30 Über den Dächern von Paris"Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand - 