ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 17/18Freitag, 27.04.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:20.15 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer"Millionenstadt über den Wolken: Wunderwelt Luftverkehr" entfällt21.00 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un"Millionenstadt über den Wolken: Faszination Fliegen" entfällt21.55 Im Niemandsland - Was Korea teilt"Millionenstadt über den Wolken: Abenteuer Landung" um 21.40 Uhrentfällt22.35 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht"Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt: One WorldTrade Center" um 22.25 Uhr entfällt23.20 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 2018"Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt:Leadenhall Building" um 23.10 Uhr entfällt0.05 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 2015"Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt: ShanghaiTower" um 23.50 Uhr entfällt0.50 heute journal1.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von TokioDeutschland 20162.05 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von MumbaiDeutschland 20162.50 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 20163.30 Müll in der MegacityDie Geschichte New Yorks4.15 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von ParisDeutschland 20164.55 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputtDeutschland 2016"planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr" um 4.45 UhrentfälltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell