ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 22/20 Samstag, 23.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Schätze der Erde Kohle und Öl USA 201722.25 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 201523.10 Der Rhein - Strom der Geschichte Deutschland 20160.35 Terra X Neue Folgen Rätselhafte Phänomene Sternengold und der Hauch des Todes Film von Jens Nicolai Deutschland 20201.20 Terra X Rätselhafte Phänomene Diamantenfieber und sprechende Pflanzen Film von Jens Nicolai Deutschland 20202.05 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine Deutschland 20182.50 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 20183.35 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 20174.20 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017Sonntag, 24.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Die Schätze der Erde Gold und Eisen USA 20176.25 Die Schätze der Erde Kohle und Öl USA 20177.10 Berlin Berlin Die Mauertoten Deutschland 20157.50 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 20188.40 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 20199.25 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 201910.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress10.10 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen Teilung Deutschland 201910.55 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung Deutschland 201011.40 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied Deutschland 201012.25 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg Deutschland 201013.10 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust Deutschland 201013.55 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit Deutschland 201014.40 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos Deutschland 201015.25 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 200816.10 DDR - die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung Deutschland 201917.10 Der Doppelgänger aus Ost-Berlin Deutschland 201918.10 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 201918.55 ZDF-History Anarchie im Osten - Die letzten Monate der DDR Deutschland 2020( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 4.25 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg Deutschland 2010Montag, 25.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust Deutschland 20105.55 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit Deutschland 20106.40 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos Deutschland 20107.25 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 20167.55 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 20168.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.25 Mörderjagd Eine gefährliche Familie Frankreich 20189.10 Mörderjagd Grenzenlose Gier Frankreich 20189.55 Mörderjagd Der einzige Zeuge Frankreich 201810.40 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 201811.25 Erbarmungslos Jack Unterweger - Der Gefängnis-Poet Deutschland 201812.10 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 201612.40 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 201713.25 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA USA 201914.10 Tödliches Trinkwasser - Skandal in Michigan USA 201914.55 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 201915.40 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Flugzeug Großbritannien/Deutschland 2019 21.40 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 201922.20 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Automobil Großbritannien/Deutschland 201923.05 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Roboter Großbritannien/Deutschland 201923.50 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Teleskop Großbritannien/Deutschland 20190.30 heute journal1.00 Terra X Große Völker: Die Griechen Deutschland 20141.45 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 20142.30 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 20143.10 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 20163.55 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 20164.40 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4603897OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell