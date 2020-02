ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -Woche 07/20Mittwoch, 12.02.Bitte Beginnzeikorrekturen Programmänderung beachten:21.40 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 201722.25 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 201523.10 Leschs KosmosWer stoppt die Killerkeime? Neue Wege der MedizinDeutschland 201923.40 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 20180.10 Leschs KosmosAusgeliefert: Die Macht der TöneDeutschland 20180.40 heute journal1.05 Building Star TrekDie Erfolgsgeschichte einer SerieKanada 20162.35 Die Science-Fiction-ProphetenArthur C. Clarke: Odyssee im WeltallUSA 20113.20 Die Science-Fiction-ProphetenIsaac Asimov: Roboter und galaktische ImperienUSA 20114.00 Die Science-Fiction-ProphetenRobert A. Heinlein: Starship TroopersUSA 20114.45 Die Science-Fiction-ProphetenGeorge Lucas: Star WarsUSA 2011"Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis" verschoben auf 13.02.,5.25 UhrWoche 07/20Donnerstag, 13.02.Bitte neue Beginnzeiten, Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturenbeachten:5.25 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20166.10 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten ErdeDeutschland 20186.55 Wetterextreme im UniversumGroßbritannien 20167.40 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 2018"Spuren des Krieges: Die Westfront 1914-1918" um 7.30 Uhr entfällt8.10 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzSchlachtfelder der Vergangenheit8.55 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 20179.40 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?10.25 Alte Bündnisse - neue BedrohungenDeutschlands Rolle in der NATO und der WeltPolen/Frankreich 201911.10 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzKriegsgebiete11.55 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 201712.40 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 201813.25 ZDFzeitZarensturz - Das Ende der RomanowsDeutschland 201714.10 ZDF-HistoryVon Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine FrauDeutschland 201714.55 Der Mann, der die Welt retteteDas Geheimnis der Kuba-KriseGroßbritannien 2012(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 201723.55 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz?Deutschland 20190.40 heute journal1.10 Aufstieg und Fall des KommunismusKarl Marx und die IdeeDeutschland 20161.55 Aufstieg und Fall des KommunismusDer Weg in die RevolutionDeutschland 20162.35 Aufstieg und Fall des KommunismusRevolution in RusslandDeutschland 20163.20 Aufstieg und Fall des KommunismusVon der Revolution zum TerrorDeutschland 20164.05 Aufstieg und Fall des KommunismusRotes Scheitern und roter TerrorDeutschland 20164.50 Aufstieg und Fall des KommunismusStalins TerrorDeutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4517491OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell