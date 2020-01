ZDFinfo-Programmänderung

Hamburg/Mainz (ots) -Woche 04/20Samstag, 18.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wirdSchweiz 20195.50 Albtraum WohnenBaupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese VermieterDeutschland 20166.35 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiertDeutschland 20157.15 ZDFzoomDas Drama um die SozialwohnungenDeutschland 20197.45 ZDF.reportageWohnstressEigenheimDeutschland 20198.15 Albtraum WohnenMakler-Abzocke, Baupfusch und HorrormietenDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Ägypten von obenDas Tal der PyramidenGroßbritannien 2011(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 201921.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 201822.20 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 201823.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 201823.50 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 20150.35 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 20151.20 Ägypten von obenDas Tal der PyramidenGroßbritannien 20112.00 Ägypten von obenDie versunkenen StädteGroßbritannien 20112.45 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 20183.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze KönigeGroßbritannien 2004(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 04/20Sonntag, 19.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.10 Wem gehört das Wasser?Deutschland 20209.40 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 201510.25 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 201511.10 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 201511.55 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte1. Zwischen Rausch und NahrungDeutschland 201812.40 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte2. Zwischen Medizin und MissbrauchDeutschland 201813.25 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte2. Zwischen Medizin und MissbrauchDeutschland 201821.40 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 201522.25 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 201523.05 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 201523.50 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 20180.35 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 20181.20 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 20182.05 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 20182.50 ZDF-HistoryDie Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis MandelaDeutschland 20193.35 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 20164.20 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 2018Woche 05/20Samstag, 25.01.Bitte Programmänderung beachten:17.15 ZDF-HistoryEnglands große KöniginnenDeutschland 2017"ZDF-History: Die Geheimnisse der englischen Krone" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 28.01.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011"ZDF-History: Rassismus - Die Geschichte eines Wahns" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 29.01.Bitte Programmänderungen beachten:10.00 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 2015"Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung" entfällt10.45 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 2015"Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen" entfällt(weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 30.01.Bitte Programmänderung beachten:13.45 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 2018"ZDF-History: Putsch gegen die deutsche Einheit" entfällt(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 31.01.Bitte Programmänderung beachten:16.30 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der StasiDeutschland 2010"ZDF-History: Russlands Krone" entfällt(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 06/20Freitag, 07.02.Bitte Programmänderung beachten:21.45 ZDFzeitÄrger im Buckingham PalaceDie Queen und die liebe FamilieDeutschland/Großbritannien 2020"ZDFzeit: Prinz Andrew - der Skandal: Sex, Lügen und Interviews"entfällt(weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen)Woche 08/20Dienstag, 18.02.Bitte Programmänderung beachten:17.15 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 2016"ZDF-History: Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln"entfällt(weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen)