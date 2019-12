ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 52/19Samstag, 21.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 20195.50 Kolumbien - Wem gehört der Frieden?Deutschland 20186.35 auslandsjournal - die dokuDas neue Brasilien - Rechtsruck unter BolsonaroBrasilien 20197.20 auslandsjournal - die dokuKampf um KaschmirIndien/Pakistan 20198.05 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr8.50 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der WidersprücheIran 20189.35 auslandsjournal - die dokuRuanda - Gorillas, grüne Hügel und GründerboomRuanda 201910.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Versklavt - Hausmädchen in der arabischen WeltDänemark 201810.50 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre FluchtDeutschland 201811.35 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und LuxusautosDeutschland 201812.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201513.05 Auf Verbrecherjagd - Blind für die WahrheitGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.20 Ermittler!Im Dunkel der NachtDeutschland 201814.50 Ermittler!Nächtliche Besucher15.20 Ermittler!Beweise auf dem Prüfstand15.50 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 201516.35 Die Geheimnisse der TotenDer Fund im SeeDeutschland 201817.20 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 201618.05 Ermittler!Verhängnisvolle BegegnungFilm von Stefan Ummenhofer und Bülent GençdemirDeutschland 201918.35 Miami SWAT - Spezialeinheit auf VerbrecherjagdFrankreich 201719.20 Sklaverei im US-Knast - Arm, Schwarz, AusgebeutetUSA 2018( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:20.55 Täter im NetzDer Fall RobertsUSA 201921.35 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 201622.20 TäterjagdDer Fall Marc Van Beers23.05 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 201523.45 TäterjagdDer Fall Christophe Lejard0.30 Inside The Criminal MindSerienkillerUSA 20171.15 Ermittler!Beweise auf dem PrüfstandDeutschland 20181.45 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 20152.30 Auf Verbrecherjagd - Blind für die WahrheitGroßbritannien 20183.10 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 20153.55 Die Geheimnisse der TotenBizarre WünscheDeutschland 20194.40 37°Lebend begrabenEin Deutscher und die US-JustizUSA 2007"Ermittler! - DNA lügt nicht" um 4.45 Uhr entfälltSonntag, 22.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht5.55 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter FührerUSA 20176.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 20187.20 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong UnGroßbritannien 20188.20 Härter, reicher, besser, Südkorea!Südkorea 20188.50 Südkorea - Erfolg um jeden PreisFrankreich 20189.35 auslandsjournal - die dokuRätselhaftes NordkoreaReise durch ein abgeschottetes LandNordkorea 201810.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 201710.50 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 201522.25 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 201523.05 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 201623.50 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20160.35 Terra XFaszination UniversumIm Bann der AstrologieDeutschland 20191.20 Terra XFaszination UniversumUnser kosmisches SchicksalDeutschland 20192.00 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 20172.45 Faszination Weltraum - Reiseführer zum MondDeutschland 20193.30 Terra XDer Mond - unser magischer Trabantmit Alexander GerstDeutschland 20184.10 Apollo - Abenteuer MondUSA 2019Montag, 23.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Terra XWilder Planet: VulkaneDeutschland 20136.10 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 20136.55 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 20137.40 Big PacificDer gewaltsame OzeanNeuseeland 20188.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Big PacificDer geheimnisvolle OzeanNeuseeland 20189.10 Big PacificDer leidenschaftliche OzeanNeuseeland 20189.55 Big PacificDer gierige OzeanNeuseeland 201810.35 Das Gedächtnis unseres PlanetenMeteoriten - Besucher vom anderen SternDeutschland 201511.20 Das Gedächtnis unseres PlanetenSandstein - Das Spiel mit Licht und FarbeDeutschland 201512.05 Das Gedächtnis unseres PlanetenBasalt - Eine Reise zum pazifischen FeuerringDeutschland 201512.50 Das Gedächtnis unseres PlanetenMarmor - Der verborgene SchatzDeutschland 201513.35 Das Gedächtnis unseres PlanetenGranit am kalten MeerDeutschland 201514.20 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 201815.05 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 201815.50 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 201816.35 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 201817.20 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAfrikaGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.40 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201322.25 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 201823.10 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 201823.50 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 20180.35 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 20181.20 Neuseeland - Rivalen der UrzeitHerrscher der WasserweltDeutschland 20182.00 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAfrikaGroßbritannien 20192.45 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAustralienGroßbritannien 20193.30 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAmerikaGroßbritannien 20194.15 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteEurasienGroßbritannien 20194.55 Die Traumfabrik und die MachtHollywood und die PolitikDeutschland 2017"Leschs Kosmos: Leben auf der Supererde" um 5.00 Uhr entfälltMontag, 27.01.Bitte Programmänderung beachten:15.45 ZDF-History"Davon haben wir nichts gewusst"Die Deutschen und der HolocaustDeutschland 2011"ZDF-History: Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall" entfällt( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4475263OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell