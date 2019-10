ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 41/19Dienstag, 08.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 20176.55 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 20177.40 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 20178.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 20179.15 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.00 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201810.40 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.10 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201812.55 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201813.40 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201814.25 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 201815.50 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 201816.35 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 201817.20 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 201818.05 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 War of Thrones - Krieg der KönigeDer verrückte König (1392-1453)Frankreich 201823.10 War of Thrones - Krieg der KönigeDas Heiratsspiel (1461-1483)Frankreich 201823.50 War of Thrones - Krieg der KönigeDie Macht der Frauen (1515-1558)Frankreich 20180.40 heute journal1.05 Geheimnisse der SeeleGefährliche Experimente mit dem "Ich"Deutschland 20192.05 Mysterien des WeltallsJeder Mensch ist ein GenieMit Morgan FreemanUSA 20162.50 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 20133.35 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 20104.20 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 2010Woche 42/19Samstag, 12.10.Bitte Programmänderung beachten:10.00 TäterjagdDer Fall Nelly Crémel"Mördern auf der Spur: Verräterische DNA" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 14.10.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Täter im NetzDer Fall DaviesUSA 2019"Täter im Netz: Der Fall Belamouadden" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 15.10.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 2016"Täter im Netz: Der Fall Davies" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 16.10.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Spuren des KriegesHiroshima 1945Frankreich 20146.15 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 20187.00 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 20167.45 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 2018"Geniale Rivalen: Schusswaffen - Colt gegen Wesson" entfällt( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 18.10.Bitte Programmänderung beachten:16.30 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 2015"Leschs Kosmos: Wirbelstürme - Monster auf Abwegen" entfällt"Leschs Kosmos: Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht" um 17.00Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 44/19Samstag, 26.10.Bitte Titeländerung beachten:21.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des PlanetenUSA 20182.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des PlanetenUSA 2018Freitag, 01.11.Bitte Titeländerung beachten:15.30 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des PlanetenUSA 2018Woche 45/19Sonntag, 03.11.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 2018"Prostitution in der DDR: Verboten, geduldet, bespitzelt" entfällt( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 06.11.Bitte Titeländerung beachten:2.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des PlanetenUSA 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell