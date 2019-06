Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Mainz (ots) -Mit der Förderung von Schieferöl wurden die USA zum größtenÖlproduzenten weltweit. Seither liefern sie sich mit Saudi-Arabienund Russland einen Wettkampf um Macht und Geld. In der ZDFinfo-Doku"Poker ums Öl" wirft Filmautor Jean Crépu am Dienstag, 25. Juni 2019,um 20.15 Uhr einen Blick auf das Spiel der internationalenKonkurrenten.So versucht Saudi-Arabien nicht nur, die amerikanischeSchieferindustrie zu ruinieren, sondern gleichzeitig auch Russlandund den Iran zu schwächen. Der Wettstreit wird aufmerksam von jenenbeobachtet, die spekulieren und den Markt bestimmen: den Tradern.Denn noch ist Erdöl einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren.Allerdings schreitet die Energiewende immer weiter voran, sodass dieweltweite Nachfrage nach Öl möglicherweise schneller sinken könnteals erwartet. Ist das Pokerspiel der Ölmächte also schon ein Vorbotedes Post-Öl-Zeitalters?ZDFinfo wiederholt "Poker ums Öl" am Montag, 1. Juli 2019, um 1.15Uhr, am Dienstag, 2. Juli 2019, um 17.45 Uhr, sowie am Samstag, 20.Juli 2019, um 9.15 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/pokerumsoelhttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell