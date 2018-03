Mainz (ots) -Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hatten sich Nord-und Südkorea vor einigen Wochen angenähert, doch derNordkorea-Konflikt ist weiter in den Schlagzeilen. Die Dokumentation"Geheimes Nordkorea - Die sieben Säulen der Macht", die ZDFinfoerstmals am Donnerstag, 29. März 2018, 20.15 Uhr, sendet, beleuchtetdas Fundament, auf dem Diktator Kim Jong Un agieren kann. DieDokumentation zeichnet nach, mit welchen Strategien sich Nordkoreavor dem Zusammenbruch schützt.Der Film ergründet nicht nur den Führerkult des Landes und dieMechanismen, mit denen Kim Jong Un sein Volk kontrolliert undbeherrscht. Ein hochrangiger nordkoreanischer Flüchtling gibt zudemEinblicke in die Finanzgeschäfte des Landes. Und einNuklearwaffenspezialist deckt auf, mit wessen Hilfe Nordkorea dieAtombombe entwickeln konnte.Die Dokumentation "Geheimes Nordkorea" steht im Mittelpunkt einerlangen Doku-Strecke über Korea, die um 19.30 Uhr mit der Folge "KimJong Il - Dynastie des Teufels" aus der "Despoten"-Reihe beginnt undnach Mitternacht mit dem Dreiteiler "Korea - Der vergessene Krieg"endet.https://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nordkoreaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell