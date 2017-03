Mainz (ots) -Am Mittwoch, 15. März 2017, wählen die Niederlande ein neuesParlament. Eine der spannendsten Fragen dabei: Wie schneidet dieantieuropäische, islamfeindliche "Partei für die Freiheit" von GeertWilders ab? Was den Rechtspopulisten politisch antreibt, dieser Fragegeht die Dokumentation "Geert Wilders - Gefahr für Europa?" nach, dieam Mittwoch, 8. März 2017, 21.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist.Am Wahlabend, am Mittwoch, 15. März 2017, meldet sich ab 23.15 Uhrdann ein "auslandsjournal spezial" live aus Den Haag mit erstenErgebnissen. Moderatorin Antje Pieper liefert aktuelle Zahlen undbespricht mit Gästen die politische Stimmung in den Niederlanden: Wiepasst zusammen, dass Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Nachbarlandflorieren, aber zugleich Populisten groß werden können?Sinnbildlich dafür steht Geert Wilders, der seit Jahren in denNiederlanden die politische Debatte über Islam und Einwanderungbestimmt und die Parteien vor sich her treibt. Er stellt sich alswahrer Vertreter des niederländischen Volkes dar und hat es mitmarkigen rechten Forderungen zum populärsten Politiker des Landesgebracht. Er spricht sich gegen den Islam, die EU und die Eliten aus.Dabei nutzt er die verunsicherte Stimmung, die die Euro- undFlüchtlingskrise sowie die zurückliegenden Terroranschläge in Europaerzeugt haben. Die ZDFinfo-Dokumentation beleuchtet die PersonWilders, seinen Werdegang und die politische Strategie.Die Dokumentation "Geert Wilders - Gefahr für Europa?" ist erneutam Freitag, 10. März 2017, 9.05 Uhr, und am Mittwoch, 15. März 2017,0.40 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell