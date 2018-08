ZDFinfo-Doku für International Emmy Awards 2018 nominiert (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDFinfo-Dokumentation "Menschenschmuggler - Das Geschäft mitden Flüchtlingen" ist in der Kategorie Current Affairs für dieInternationalen Emmy Awards 2018 nominiert. Für den Film, in demerstmals Schleuser vor der Kamera offen über ihre Geschäfte sprechen,haben Autoren der ZDF-Redaktion "Frontal 21" (Anna Feist) und desDänischen Fernsehens (Poul-Erik Heilbuth) entlang der Hauptroutenillegaler Immigration recherchiert - in der Türkei, Griechenland,Libyen und Italien. Die Dokumentation zeigt, wie Polizei und Armeebei der Jagd auf Schleuser immer wieder scheitern. Der Film, eineinternationale Kooperation zwischen dem Dänischen Rundfunk und demZDF (Redaktion: Christian Rohde), wurde am 23. November 2017 erstmalsin ZDFinfo gesendet.Bis heute ertrinken jeden Tag Menschen im Mittelmeer, weil dieSehnsucht nach einem besseren Leben nach wie vor für Tausende größerist, als die Angst vor einer oft tödlich endenden Reise. Die meistenFlüchtlinge sind auf illegale Helfer angewiesen. Die für denInternational Emmy Award nominierte Dokumentation zeigt, wieSchleuser arbeiten - arbeitsteilig und hochprofessionell, allein undin Netzwerken, mit Bestechung von Beamten und mit Gewalt.Der International Emmy Award, ein von der International Academy ofTelevision Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen derEmmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USAproduzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen. Die InternationalEmmy Awards werden am 1. Oktober 2018 in New York City verliehen.Der Film in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/6Jj/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://www.facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/menschenschmugglerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell