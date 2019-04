ZDFinfo mit Doku-Sonntag zum Zweiten Weltkrieg (FOTO)

Mainz (ots) -Der Beginn des Zweiten Weltkriegs jährt sich am 1. September 2019zum 80. Mal. ZDFinfo hat zu diesem Anlass die fünfteilige Reihe"Countdown zum Zweiten Weltkrieg" und die zwölfteilige Reihe "DerZweite Weltkrieg" im Programm. Am Sonntag, 28. April 2019, sind 13Dokus aus beiden Reihen im Block zu sehen. ZDFinfo sendet zunächstvon 12.00 bis 15.45 Uhr die fünfteilige Reihe "Countdown zum ZweitenWeltkrieg" erstmals komplett - die fünfte Folge "Höllenfahrt - Aprilbis August 1939" in Erstausstrahlung. Von 15.45 bis 18.45 Uhr geht esdann mit den ersten vier Folgen der zwölfteiligen Reihe "Der ZweiteWeltkrieg" weiter, die bereits am 30. Januar 2019 ihre Premiere inZDFinfo hatten. Von 20.15 bis 23.15 Uhr folgt die Erstausstrahlungder Folgen 5 bis 8.Die fünfte und letzte Folge der Reihe "Countdown zum ZweitenWeltkrieg" zeigt, wie die Kriegsvorbereitungen in den Monaten undWochen vor dem 1. September 1939 auf Hochtouren liefen. SechsMillionen Deutsche waren für den Ernstfall einsatzbereit - und alsAdolf Hitler aus der Sommerfrische auf dem Obersalzberg nach Berlinzurückkehrte, fiel bald die Entscheidung, dass der Krieg am 1.September beginnen sollte. Ein von der SS inszenierter Zwischenfallam Sender Gleiwitz lieferte den Vorwand für den Überfall auf Polen.Die Folgen 5 bis 8 der Reihe "Der Zweite Weltkrieg" nehmen denZeitraum vom Winter 1941/42 bis zur Befreiung Leningrads Anfang 1944in den Blick: Dass der erhoffte schnelle Sieg gegen die Sowjetunioneine Illusion bleiben würde, zeichnete sich gut zwei Jahre nachKriegsbeginn ab. Hitlers Regime setzte nun alles daran, das zweiteZiel zu erreichen, Hitlers ideologisches Hauptziel: die "Endlösungder Judenfrage". Anfang 1942 nahmen die ersten Vernichtungslagerihren Betrieb auf und der monströse Massenmord an Europas Juden nahmseinen Lauf.Beide Doku-Reihen realisiert Michael Kloft von Spiegel TV. EineWoche vor dem Jahrestag am 1. September sendet ZDFinfo am Sonntag,25. August 2019, von 10.30 Uhr bis Mitternacht die fünfteilige"Countdown"-Reihe und die dann komplette zwölfteilige Reihe über diesechs Kriegsjahre im Block.Die 13 Folgen am Sonntag, 28. April 2019, in der Übersicht:Countdown zum Zweiten Weltkrieg12.00 Uhr: Täuschung - September bis Dezember 193712.45 Uhr: Erpressung - Januar bis April 193813.30 Uhr: Verrat - Mai bis September 193814.15 Uhr: Aggression - Oktober 1938 bis April 193915.00 Uhr: Höllenfahrt - April bis August 1939Der Zweite Weltkrieg15.45 Uhr: Der Überfall16.30 Uhr: Angriff auf Europa17.15 Uhr: Neue Allianzen18.00 Uhr: Die Welt am Abgrund20.15 Uhr: Vernichtungskrieg21.00 Uhr: An allen Fronten21.45 Uhr: Totaler Krieg22.30 Uhr: Der Weg in den UntergangAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derzweiteweltkriegPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell