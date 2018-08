Mainz (ots) -Eren R. gilt als potenzieller Attentäter und Gefolgsmann zuerstdes IS, dann von Al-Kaida in Deutschland. Erstmals ist er bereit,über seinen Lebensweg zu sprechen, um mit der Szene zu brechen.ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen hat ihn zum Interviewgetroffen. Die Dokumentation "Der Gefährder - Ein Islamist packt aus"ist erstmals am Freitag, 31. August 2018, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zusehen.Eren R. schildert detailliert, wie er als Mitglied einerkriminellen Bande in die islamistische Szene hineinkam und Geld fürden islamistischen Kampf beschaffte. Er saß mehrfach im Gefängnis,arbeitete dennoch für Sicherheitsfirmen bei großen Veranstaltungen.Die Dokumentation von Elmar Theveßen beleuchtet, wie Islamistenungeprüft in deutschen Sicherheitsdiensten arbeiten können. Im ZDFwird die Dokumentation am Mittwoch, 26. September 2018, 0.45 Uhr,ausgestrahlt.http://zdfinfo.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell