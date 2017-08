ZDFinfo Beginnzeitkorrekruren, Mittwoch 23. August 2017

Mainz (ots) -Woche 34/17Mittwoch, 23.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Terra XSieg der FeuermaschineAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20086.20 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die WindsorsDeutschland/Großbritannien 20147.05 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die CoburgerDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die GlücksburgerDeutschland 20179.20 ZDFzeitGlamour, Macht und große GefühleEuropas Königshäuser im VergleichDeutschland 201710.05 ZDFzeitKronprinzessin und SuperstarVictoria von Schweden wird 40Deutschland 201710.50 ZDFzeitElizabeth II. wird 90Die Jahrhundert-KöniginDeutschland/Großbritannien 201611.35 ZDFzeitDianas VermächtnisDas Geheimnis der unglücklichen PrinzessinDeutschland/Großbritannien 201712.20 Fast Food auf RädernSiegeszug der rollenden Foodtrucks13.05 Inside the Factory: Chips vom FließbandGroßbritannien 201613.50 So schmeckt die ZukunftDigitale Landwirtschaft14.35 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom FließbandGroßbritannien 201615.20 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 201716.05 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieLight-Produkte, Veggie-Wurst & Co.Deutschland 201716.50 ZDFzeitBratmaxe, Bruzzzler & Co.Der große Grill-Test mit Nelson MüllerDeutschland 201717.35 ZDFzoomDie Macht von AmazonGünstig, aber gnadenlos?Deutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Atari: Game OverDas größte Geheimnis der Spiele-Industrie23.55 Die Nintendo-Story0.25 KillerspieleVirtual Reality und neuer StreitDeutschland 20161.10 Wurzeln des BösenDie Geburtsstunde des ISFrankreich 20171.50 Die Vergessenen von GuantanamoHäftling im TerrorknastUSA 20172.35 Geheimnisse, Politik und FolterDie entfesselte CIAUSA 20153.20 Krieg gegen den ISDie Welt und der islamistische TerrorUSA 20164.50 Kalaschnikows für TerroristenWaffenschmuggel in EuropaAlbanien/Serbien 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell