ZDF zieht positive Zwischenbilanz der Frauenfußball-WM 2019 / Achtelfinale Deutschland - Nigeria live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Berichterstattung von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft2019 ist auf eine sehr gute Publikumsresonanz gestoßen. Diese Bilanzzieht ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann nach dem Ende der WM-Vorrunde."Unser Konzept mit Übertragungen im Hauptprogramm und in derZDFmediathek ist aufgegangen. Das große Interesse der Zuschauerbestätigt die steigende Akzeptanz des Frauenfußballs auch inDeutschland", so Fuhrmann weiter.TV: Bislang erreichen die Live-Übertragungen der Frauenfußball-WM2019 bei ARD und ZDF eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 2,86Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 17,7 Prozent.Besonders stark waren naturgemäß die Spiele der deutschenNationalmannschaft eingeschaltet, die im Schnitt 5,55 MillionenZuschauer und 31,7 Prozent Marktanteil erreichten. Bei der WM 2015lagen die Werte bei 1,79 Millionen und einem Marktanteil von 20,4Prozent; deutsche Spiele: 5,81 Millionen, Marktanteil 30,6 Prozent.Das bisher meistgesehene Spiel der Frauen-WM 2019 war die BegegnungDeutschland gegen Spanien am 12. Juni 2019 im ZDF mit 6,13 MillionenZuschauern und 29,2 Prozent Marktanteil.Online: Die Event-Livestreams der Frauenfußball-WM 2019 erzieleneine deutlich höhere Nutzung als die zur Frauenfußball-EM 2017. DieOnline-only-Livestreams der Frauenfußball-WM hatten im Schnitt 119Tsd. Sichtungen. Die höchste Nutzung erzielte das Spiel Frankreich -Norwegen am 12. Juni 2019 mit 213 Tsd. Sichtungen. Bei den Spielen,die auch im Hauptprogramm liefen und somit auch im 24/7-Livestream,ist die Nutzung der Event-Livestreams deutlich niedriger. Hier werdenim Schnitt 55 Tsd. Sichtungen erzielt. Die höchste Nutzung erreichtdas Spiel Deutschland gegen Spanien mit 167 Tsd. Sichtungen.Am Samstag, 22. Juni 2019, geht es mit dem Auftakt zumWM-Achtelfinale im ZDF weiter: Deutschland trifft auf Nigeria.Moderator Sven Voss begrüßt die ZDF-Zuschauer um 16.45 Uhr aus demStadion in Grenoble - für die Spielanalyse an seiner Seite diezweifache Welt- und Europameisterin Linda Bresonik. Norbert Galeskekommentiert die Partie ab 17.00 Uhr.Auch das zweite Achtelfinale des Tages steht ab 20.30 Uhr auf demProgramm des ZDF: Norwegen trifft in Nizza auf Australien. AmReportermikrofon meldet sich Claudia Neumann. Für Moderation undAnalyse stehen erneut Sven Voss und Linda Bresonik bereit. Die beidenletzten WM-Achtelfinal-Spiele überträgt das ZDF am Dienstag, 25. Juni2019: ab 17.30 Uhr Italien gegen China und ab 20.40 Uhr Niederlandegegen Japan.