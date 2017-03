ZDF zieht positive Bilanz der Wintersportsaison 2016/2017: Biathlon weiterhin die Nummer eins (FOTO)

Mainz (ots) -Mit der Übertragung des Weltcup-Finales der Skiflieger an diesemWochenende endet die ZDF-Wintersportberichterstattung 2016/2017. Auchdie aktuelle Saison ist auf eine hervorragende Zuschauerakzeptanzgestoßen. Durchschnittlich 2,63 Millionen Zuschauer verfolgten dieÜbertragungen von Oktober 2016 bis Mitte März 2017. Das entsprichteinem Marktanteil von 17,8 Prozent.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Wintersportberichterstattungbleibt eine Erfolgsgeschichte im ZDF. Die Kombination aus sportlicherVielfalt, Fachkompetenz und hoher Programmqualität findet erneutbreite Zustimmung bei unseren Zuschauern."Sportart Nummer eins ist nach wie vor Biathlon: Bemerkenswerte3,89 Millionen Sportfreunde (Marktanteil: 24,4 Prozent) verfolgten imSchnitt die Weltcup- und WM-Übertragungen live im ZDF - was unteranderem auf den überragenden Erfolg von DSV-Topathletin LauraDahlmeier zurückzuführen ist. Zu den populärsten Wintersportartenzählt weiterhin auch Skispringen, das mit knapp drei MillionenZuschauern einen starken Marktanteil von 16,8 Prozent (ohneWeltcup-Finale Planica) erreichte. Durchschnittlich mehr als zweiMillionen Zuschauer sahen zudem jeweils die Bob- undRodelwettbewerbe, Eisschnelllaufen/Shorttrack sowie dieWeltcup-Rennen der Nordischen Kombinierer und der Snowboarder. Mit1,85 Millionen knapp darunter die Übertragungen der alpinenWeltcup-Rennen."Mit unseren redaktionellen Konzepten erreichen wir aucherfreulich viele jüngere Zuschauer - der Wintersport versammeltverschiedene Generationen vor dem Bildschirm", betont ThomasFuhrmann.Wenig überraschend liegt Biathlon auch in der Zuschauer-Hitlistebei den Einzel-Events vorn. Das Staffelrennen der Frauen am 22.Januar 2017 beim Weltcup im italienischen Antholz ist mit 6,08Millionen ZDF-Zuschauern die meistgesehene Sendung des Sportwinters.Zahlreiche weitere Biathlon-Übertragungen von "ZDF SPORTextra"erreichten deutlich mehr als fünf Millionen Zuschauer. Annähernd hoheWerte konnten vor allem die Skispringer bei der Vierschanzentourneeerzielen - das Finale von Bischofshofen am 6. Januar 2017 im ZDFverfolgten 4,73 Millionen (Marktanteil: 22,2 Prozent) am Bildschirm.Das Sendevolumen von "ZDF SPORTextra" beläuft sich in derlaufenden Saison auf insgesamt rund 165 Stunden. Darüber hinaus stehtein ausführliches Online-Angebot zur Verfügung. Zu den Höhepunktendieses vorolympischen Winters zählten die Weltmeisterschaften derBiathleten in Hochfilzen, die Alpin-Ski-WM im schweizerischen St.Moritz und die Nordische Ski-WM in Lahti/Finnland.Pressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell