Mainz (ots) -Das Attentat auf den Treuhandvorsitzenden Detlev Karsten Rohwedderam 1. April 1991 ist ein bis heute unaufgeklärter Mord. Wer stecktedahinter? Die RAF, die Stasi, westliche Interessensvertreter? AmMontag, 5., und Mittwoch, 7. November 2018, jeweils 20.15 Uhr, zeigtdas ZDF den zweiteiligen Politthriller "Der Mordanschlag", der sichdiesem Stoff fiktional widmet. Das Drehbuch schrieb André Georgi.Unter der Regie von Miguel Alexandre spielen Petra Schmidt-Schaller,Jenny Schily, Ulrich Tukur, Maximilian Brückner, Suzanne von Borsody,Franziska Hartmann, Stefanie Stappenbeck, Christoph Bach, BernadetteHeerwagen, Franziska Walser und andere.Beginn der 90er Jahre: Sandra Wellmann (Petra Schmidt-Schaller),mit heimlicher Nähe zur RAF, gelingt es, Assistentin des gefährdetenChefs der Treuhandanstalt, Hans-Georg Dahlmann (Ulrich Tukur), zuwerden. Sie soll den Terroristen Bettina Pohlheim (Jenny Schily) undKlaus Gelfert (Christoph Bach) Informationen liefern. Als eintödlicher Anschlag auf den Vorsitzenden der deutschen Vereinsbankausgeübt wird, findet der leitende BKA-Ermittler Andreas Kawert(Maximilian Brückner) heraus, dass Dahlmann das nächste Opfer seinsoll. Er versucht, ihn zu schützen. Ein Rennen gegen die Zeitbeginnt.Direkt im Anschluss an den zweiten Teil des fiktionalenPolitthrillers zeigt das ZDF am Mittwoch, 7. November 2018, 21.45Uhr, "Der Mordanschlag - Die Dokumentation". Die Dokumentationschildert den zeithistorischen Hintergrund zu dem ungeklärtenAnschlag auf Detlev Karsten Rohwedder am Ostermontag 1991 und stelltsich den noch offenen Fragen und Spekulationen.https://presseportal.zdf.de/pm/der-mordanschlag/https://presseportal.zdf.de/pm/der-mordanschlag-die-dokumentation/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.con/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mordanschlagPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell