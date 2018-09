Mainz (ots) -Nach dem Erfolg der ZDF-Krimis "Eine Frau verschwindet" und"Totenengel - Van Leeuwens zweiter Fall" wird dieAmsterdam-Krimireihe fortgesetzt. Am Montag, 17. September 2018,20.15 Uhr, strahlt das ZDF "Der Tod und das Mädchen - Van Leeuwensdritter Fall" als "Fernsehfilm der Woche" aus. In der ZDFmediathekist der Film bereits am Vortag ab 10.00 Uhr abrufbar.Auch der dritte Film mit Peter Haber in der Rolle desniederländischen Kommissars Bruno van Leeuwen basiert auf einerRomanvorlage von Claus Cornelius Fischer, auf deren Grundlage NicoleArmbruster das Drehbuch entwickelte. Regie führte Hans Steinbichler.Neben Peter Haber und Marcel Hensema spielen Laura de Boer, KatharinaLorenz, Barbara Auer, Jörg Schüttauf und andere.Vor 30 Jahren wurde die damals neunjährige Vicky brutalvergewaltigt. Bruno van Leeuwen, der in dem Fall ermittelte, hältdank neuester DNA-Technik endlich einen Beweis in Händen, mit dem derdamalige Nachbar Piet Martens (Bruno Cathomas) als Vergewaltigerüberführt werden kann. Doch Martens wird trotz der neuen Beweislagenicht vor Gericht gestellt, da die Tat knapp verjährt ist. Erverlässt das Polizeipräsidium als freier Mann. Aus ihrer Ohnmachtheraus stürzt sich Vicky (Katharina Lorenz) auf ihren Peiniger vondamals und schlägt mit einer Flasche auf ihn ein. Martens' Anwältinzeigt Vicky wegen gefährlicher Körperverletzung an. Sie wirdverurteilt. Vickys Eltern sind außer sich. Ihre Tochter hat Jahregebraucht, um sich nicht mehr als Opfer zu fühlen. Nun fürchten sie,dass ihr Martyrium erneut beginnt. Doch an Vicky scheint all dasvorbeizurauschen. Doch ihre vermeintliche Ruhe ist trügerisch.https://ly.zdf.de/XSx/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/brunovanleeuwenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell