Nachdem auf einem abgelegenen Parkplatz eine Leiche gefundenwurde, ist dem "starken Team" Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (FlorianMartens) schnell klar, dass es sich um einen Mord im Swinger-Milieu handelt. Die81. Folge, "Parkplatz bitte sauber halten", der Samstagskrimireihe "Ein starkesTeam" zeigt das ZDF am Samstag, 1. Februar 2020, 20.15 Uhr. In der ZDFmediatheksteht der Film bereits ab Freitag, 31. Januar 2020, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Regie führte Maris Pfeiffer nach dem Drehbuch von Axel Hildebrand. Neben dem"starken Team" wieder mit dabei sind Kommissar Sebastian Klöckner (MatthiFaust), Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. GabrieleSimkeit (Eva Sixt) sowie der ideenreiche Sputnik (Jaecki Schwarz). InEpisodenrollen spielen neben anderen Annika Blendl, Marc Ben Puch, Lara Mandoki,Maximilian Gehrlinger und Matthias Deutelmoser.Linett und Otto vermuten zunächst, dass sie es mit einem Raubüberfall oder einemMörder, der die Leiche nachts auf dem Parkplatz abgeladen hat, zu tun haben, bissie herausfinden, dass dieser Tatort nur tagsüber ein normaler Parkplatz ist.Nachts treffen sich dort Paare, Frauen und vor allem Männer, die auföffentlichen Sex stehen. Quasi ein Swingerclub mit direktem Autobahnanschluss.Das Opfer, Professor Thalhammer (Matthias Deutelmoser), war Dozent an einerBerliner Universität, aber offenbar hatte er ein geheimes Hobby. Starb erzufällig, weil er Streit mit einem anderen nächtlichen Besucher bekommen hat,oder hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte? Das "starke Team" mussermitteln, wer in der Nacht auf diesem Rastplatz war. Dabei treten sie einerganzen Reihe von Menschen auf die Füße.