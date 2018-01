Mainz (ots) -Der Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther meldet sich auf demBildschirm zurück. Ab Freitag, 5. Januar 2018, 20.15 Uhr, strahlt dasZDF acht neue Folgen der Krimiserie "Der Staatsanwalt" mit RainerHunold in der Titelrolle aus.In der Auftaktfolge "Die Enkelin" wird die wohlhabende RentnerinBarbara Lott (Gaby Dohm) erwürgt zu Hause aufgefunden. In den letztenMonaten vor ihrem Tod hatte sie große Summen Bargeld von ihrem Kontoabgehoben. Wurde die ältere Dame ein Opfer von skrupellosenEnkeltrick-Betrügern? Doch auch Tochter Hannah (Stefanie Höner) sowieSchwiegersohn Michael (Patrick Bach) könnten Interesse an BarbaraLotts Geld und damit an ihrem Tod gehabt haben. Während dieKommissare Christian Schubert (Simon Eckert) und Kerstin Klar (FionaCoors) das Umfeld der Toten durchforsten, konzentriert sichOberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) in seinen Ermittlungen aufeine junge Frau, die häufig Kontakt zu der Ermordeten hatte: PaulaBlass (Michelle Barthel). Gehört sie zu einer Enkeltrick-Bande?In der zwölften Staffel führten Johannes Grieser, EstherGronenborn, Martin Kinkel und Ulrich Zrenner Regie. In Episodenrollenzu sehen sind unter anderen Gaby Dohm, Jeannette Hain, Sandra vonRuffin, Dennenesch Zoudé, Heikko Deutschmann, Paul Frielinghaus undSaskia Vester.https://presseportal.zdf.de/pm/der-staatsanwalt-2/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derstaatsanwaltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell