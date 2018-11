Mainz (ots) -2009 spielte Nadja Uhl im zweiten Spreewaldkrimi diehochschwangere Tanja Bartko, in die sich Kommissar Krüger (ChristianRedl) verliebte und die den Spreewald damals verließ. Jetzt kehrt sieim ZDF am Montag, 26. November 2018, 20.15 Uhr, im 11."Spreewaldkrimi - Tödliche Heimkehr" zurück. Unter der Regie von JanFehse spielen neben Nadja Uhl und der Stammbesetzung Christian Redl,Thorsten Merten und Claudia Geisler auch André Jung, Steffi Kühnert,Inka Friedrich, Matthias Lier, Oliver Stokowski, Grzegorz Stosz,Elias Martini und andere. Drehbuchautor ist, wie bei allenSpreewaldkrimis, Thomas Kirchner.Tanja Bartko (Nadja Uhl) kehrt nach dem Tod ihres Vaters mit ihremzehnjährigen Sohn Daniel (Elias Martini) sowie mit ihrem neuenLebensgefährten Holger Bingel (Matthias Lier) zögerlich in denSpreewald zurück. Auf dem geerbten Ufergrundstück wollen sie eineHotelanlage mit exklusivem Spa-Bereich bauen und können dafür sogarinternationale Investoren gewinnen. Doch bei der Baugenehmigung gibtes Schwierigkeiten. Steckten hinter den angeblichenNaturschutzvorbehalten nur blanker Neid und Missgunst?Tanjas Anwalt wird tot an einem Wehr gefunden, und ihrLebensgefährte ist verschwunden. Gegen Tanja wird Anklage erhoben.Ausgerechnet Kommissar Krüger, der sich vor Jahren bei einem anderenFall in Tanja verliebt hatte, soll ihre Schuld beweisen. ZurVorbereitung des Gerichtsverfahrens versuchen Krüger und sein Team zurekonstruieren, was wirklich passiert ist.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/spreewaldkrimiPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/spreewaldkrimi-toedliche-heimkehr/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell