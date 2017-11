Mainz (ots) -Ein hochbrisanter Fall vor dem Hintergrund der NSU-Mordserie:Ex-BKA-Zielfahnder und Privatermittler Georg Dengler (RonaldZehrfeld) soll herausfinden, wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt umsLeben kamen. Am Montag, 6. November 2017, 20.15 Uhr, zeigt das ZDFden Polit-Thriller "Dengler - Die schützende Hand" nach demBestseller von Wolfgang Schorlau. Unter der Regie von Lars Kraume,der auch das Drehbuch schrieb, spielen unter anderen BirgitMinichmayr, Jürgen Prochnow, Tom Wlaschiha, Rainer Bock, GötzSchubert, Leonard Lansink und Aykut Kayacik.Laut offizieller Version haben die NSU-Terroristen Uwe Mundlos undUwe Böhnhardt sich selbst erschossen. Manche zweifeln daran. GeorgDengler nimmt den anonymen Auftrag an, herauszufinden, was damalsgeschehen ist.Dengler holt sich Unterstützung von der Hacker-Aktivistin OlgaIlliescu (Birgit Minichmayr), um Zugang zu NSU-Akten zu erhalten, dieauf dem Server des Bundeskriminalamts liegen. Beraten von seinemMentor Dr. Schweikert (Jürgen Prochnow) und mithilfe von LKA-MannMarius Brauer (Tom Wlaschiha) rekonstruiert Dengler mit Olga dieVorkommnisse im und um das Wohnmobil in Eisenach-Stregda. Doch estauchen immer neue Widersprüche auf. Unglaubliche Ermittlungspannenund Verstrickungen zwischen örtlicher Polizei, Verfassungsschutz undBKA treten zutage.Dengler erinnert das an die Zeit, als BKA-Chef Dr. Müller (RainerBock) und Harry Jäger (Leonard Lansink), Denglers Gegenspieler beimVerfassungsschutz, ihn aus dem BKA drängten. Das war 2004 nach demNagelbombenanschlag in Köln. Der Verfassungsschutz hatte Tufan Basher(Aykut Kayacik) im Visier, Dengler dagegen war von Bashers Unschuldüberzeugt. Doch er durfte nicht weiter ermitteln, wurde zur"Aktenpflege" abgeschoben und kündigte schließlich. Bis heute lässtihn diese Niederlage nicht los.Dengler, Olga und Brauer tauchen ein in die Untiefen desNSU-Komplexes und in das Netzwerk von Staatsschützern undNeofaschisten. So tief, dass sie nicht bemerken, dass die vermutetenDrahtzieher sie selbst ins Visier genommen haben."Dengler - Die schützende Hand" ist bereits ab Sonntag, 5.November 2017, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/dengler-die-schuetzende-hand/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/denglerTrailer und Making-of sind erhältlich über https://trailer.zdf.de/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell