Mai 1945: Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, nicht jedoch für einknappes Dutzend junger Soldaten aus Deutschland. Kurz zuvor waren siefür den Volkssturm, Hitlers letztes Aufgebot, eingezogen worden. Siesind noch fast Kinder, nun sind sie Kriegsgefangene in Dänemark undfür ein Himmelfahrtskommando eingeteilt: die Säuberung einesNordseestrandes von 45.000 Tretminen. Am Mittwoch, 3. Oktober 2018,23.00 Uhr, zeigt das ZDF die mehrfach ausgezeichnete Kinokoproduktion"Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit". In der ZDFmediathekist der Film bereits ab 1. Oktober 2018 abrufbar.Weder ausgebildet noch ausgerüstet, müssen die jungen Männer sichStück für Stück durch den Sand quälen. Wo die nächste Mine liegt, istungewiss. Es beginnt eine schier unlösbare Aufgabe, jeder Schritt imSand könnte der letzte sein. Das Einzige, was ihren Lebenswillenerhält, ist die Hoffnung auf Freiheit. Diese hat ihnen ihr dänischerKommandant Carl Rasmussen (Roland Møller) versprochen. Doch dannpassiert ein schreckliches Unglück.Der dänische Autor und Regisseur Martin Zandvliet hat aus demStoff ein bewegendes Drama inszeniert und damit ein dunkles,verdrängtes und weitgehend unbekanntes Kapitel der dänisch-deutschenGeschichte angesprochen: Weil Hitler und sein Führungsstab damitrechneten, dass die Alliierten ihren Gegenangriff über Dänemarkeinleiten würden, ließen sie die dänische Westküste nahezu komplettverminen. Insgesamt 2,2 Millionen Sprengsätze hatten die deutschenBesatzungstruppen am Nordseestrand vergraben, deren todbringendeGefahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer unter dem Sandlag.Neben Roland Møller ("Nordvest - Der Nordwesten"), Mikkel BoeFølsgaard ("Erbarmen"), Louis Hofmann ("Freistatt"), Leon Seidel("Stromberg") sowie Joel Basman ("Unsere Mütter, unsere Väter")spielen Laura Bro, Oskar Bökelmann, Emil Belton, Karl AlexanderSeidel, Maximilian Beck und andere."Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit" erhielt insgesamt26 Preise und 20 Nominierungen. Beim Bodil Filmfestival 2016 wurdeder Film als Bester dänischer Film ausgezeichnet. Daneben wurdenRoland Møller als Bester Hauptdarsteller und Louis Hofmann als BesterNebendarsteller geehrt. Ferner wurde der Film beim dänischen Film-und Fernsehpreis Robert und beim International Film FestivalRotterdam mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Im selben Jahrfolgten die Jurypreise des Europäischen Filmpreises 2016 in denKategorien Kamera, Kostümbild und Maskenbild. Gleichzeitig wurde"Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit" als Dänemarksoffizieller Kandidat für einen Oscar in der Kategorie Besterfremdsprachiger Film nominiert.