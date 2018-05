Mainz (ots) -Die Kriegswitwe Margarete Oelkers (Nadja Uhl) hat die ihrzustehende Rente noch immer nicht erhalten. Mit dem Mut derVerzweiflung randaliert sie auf dem Amt und wird in die Heil- undPflegeanstalt Wehnen eingeliefert. Das ZDF zeigt das eindringlicheDrama "Ich werde nicht schweigen" am Montag, 7. Mai 2018, 20.15 Uhr.In der ZDFmediathek ist der "Fernsehfilm der Woche" bereits abSonntag, 6. Mai 2018, 10.00 Uhr abrufbar.Neben Nadja Uhl spielen Rudolf Kowalski, Martin Wuttke, JaninaFautz, Barbara Philipp, Katja Flint, Marek Harloff, Petra Zieser undandere. Regie führte Esther Gronenborn, zusammen mit Sönke LarsNeuwöhner schrieb sie auch das Drehbuch. Der ZDF-Film basiert aufwahren Begebenheiten. Der Vorschlag, über diese ungeheuerlichenVorgänge einen Fernsehfilm zu machen, kam von der persönlichbetroffenen Regisseurin selbst. Esther Gronenborns Großmutter musstenach einer willkürlichen Diagnose ein Jahr in der Klinik von Wehnenverbringen.Oldenburg 1949: Die Kriegswitwe Margarete Oelkers versucht wiederund wieder, für sich und ihre beiden Söhne Witwenrente zu erhalten.Als sie erneut abgewiesen wird, macht sie ihrer Verzweiflung Luft undwird wegen eines "schizophrenen Schubs" vom Amtsarzt Dr. Paul Ahrens(Rudolf Kowalski) in die Psychiatrie eingewiesen. Traumatisiert kannsie nach einem Jahr zurückkehren - vom Staat entmündigt und von ihremUmfeld stigmatisiert. Margarete Oelkers ist aber nicht gebrochen. Siewill beweisen, dass ihre Einweisung ein Irrtum war. Und sie will dasSorgerecht für ihre Kinder zurück. Nur die junge Antje Eversen(Janina Fautz) begegnet Margarete unvoreingenommen. Während derNazi-Herrschaft starb Antjes psychisch kranke Mutter in der Heil- undPflegeanstalt. Margarete vertraut sich Antje an. Die schrecklichenErinnerungen an Wehnen wecken in ihr immer wieder Ängste, aber auchden Willen, sich zur Wehr zu setzen. Dabei begibt sie sich auf dünnesEis, denn keiner der verantwortlichen Pfleger und Ärzte will Stellungbeziehen.https://presseportal.zdf.de/pm/ich-werde-nicht-schweigen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schweigenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell