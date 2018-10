Mainz (ots) -Vor 100 Jahren brach in Deutschland die Monarchie zusammen, am 9.November 1918 wurde die Republik ausgerufen. Das ZDF-Dokudrama"Kaisersturz", das am Mittwoch, 31. Oktober 2018, 20.15 Uhr, gesendetwird, schildert die entscheidenden Wochen zwischen Untergang undNeuanfang, den Showdown zwischen dem alten Regime und denerstarkenden demokratischen Kräften. Unter der Regie von ChristophRöhl spielen Sylvester Groth (Kaiser Wilhelm II.), Sunnyi Melles(Kaiserin Auguste Viktoria), Christian Redl (Friedrich Ebert),Hubertus Hartmann (Prinz Max von Baden) und viele andere. DasDrehbuch schrieben Dirk Kämper und der Historiker Lothar Machtan, derauch Fachberater des Filmprojekts war. Produzent ist WalidNakschbandi (AVE).Aus dem Blickwinkel der politischen Hauptakteure führt der Filmvor Augen, unter welch dramatischen Bedingungen sich der Übergang vommonarchischen Obrigkeitsstaat zur demokratischen Republik vollzog.Der Film erzählt den entscheidenden Machtkampf zwischen dem altenRegime und seinen Protagonisten, dem Kaiserpaar, den Generälen undden neuen Kräften um die Sozialdemokraten Friedrich Ebert und PhilippScheidemann. Es ist ein Politdrama, in dem Prinz Max von Baden, derwährend der Krise Kanzler wurde, eine tragische Schlüsselrolleeinnahm.Stefan Brauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte: "DieFrage, ob Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg als reformierte,parlamentarische Monarchie womöglich eine stabilere Zukunft vor sichgehabt hätte als mit der Republik als Staatsform, wurde immer wiederdiskutiert. Doch der Film zeigt, wie fundamental sich dasmonarchische System 1918 selbst diskreditierte."Begleitend zur Sendung hat der Verband der GeschichtslehrerDeutschlands Unterrichtsmaterial erstellt, das unterhttps://www.zdf.de/doku-wissen/kaisersturz-100.html online abrufbarist.https://presseportal.zdf.de/pm/kaisersturz/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/kaisersturzPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell