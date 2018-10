Mainz (ots) -Das Buttergebäck mit den 52 "Zähnen" kennt fast jeder inDeutschland. Vor fast 130 Jahren lief der erste "Leibniz-Keks" ausdem Hause Bahlsen in Hannover vom Band. Hermann Bahlsen erfand nichtnur den Keks, sondern führte auch als erster deutscher Unternehmerdas Fließband ein. Der Familie Bahlsen widmet sich die"ZDFzeit"-Doku-Reihe "Deutschlands große Clans" am Dienstag, 9.Oktober 2018, 20.15 Uhr, mit "Die Bahlsen-Story".Der Film von Heike Nelsen zeigt, dass die Geschichte desFamilienunternehmens voller Überraschungen steckt. So schuf derGründer mit seinem "Keks" nebenbei noch ein neues deutsches Wort,kümmerte sich um das Wohlergehen seiner Belegschaft und ließ auchFrauen in seinem Konzern Karriere machen - im damaligen Kaiserreichkeine Selbstverständlichkeit.Im Privatleben jedoch lief es für Hermann Bahlsen weniger gut.Seine geliebte Ehefrau wurde depressiv, seine vier Söhne wuchsennahezu elternlos auf. Schon früh entwickelte sich unter den KindernNeid, Missgunst und Eifersucht. Als Hermann Bahlsen früh starb, ohnedie Nachfolge geklärt zu haben, begann unter seinen Kindern ein Hauenund Stechen, das sich auch in die nächsten Generationen übertragensollte.1999 wurde das Unternehmen schließlich geteilt: Bahlsenhandelt seitdem mit den Süßwaren, "Lorenz", der andere Teil desClans, mit Salzigem.Die zeitgeschichtliche Doku-Reihe "Deutschlands große Clans" übergroße deutsche Familienunternehmen hat sich 2018 schon mit derFamilie Schwarz (Lidl) und den Dasslers (Adidas) beschäftigt.https://presseportal.zdf.de/pm/deutschlands-grosse-clans-2/https://zdf.de/dokumentation/zdfzeithttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell