Ein Mord im Elbtunnel führt Kommissar Adam Danowski (MilanPeschel) in die Hamburger Urban-Exploring-Szene: "Danowski - Blutapfel" läuft amMontag, 9. Dezember 2019, 20.15 Uhr, im ZDF und ist bereits eine Woche vorab inder ZDFmediathek abrufbar. Der Fernsehfilm der Woche wird inszeniert von MarkusImboden, das Buch schrieb Anna Tebbe nach dem Roman "Blutapfel" von TillRaether.Im Elbtunnel wird ein Mann in seinem Geländewagen erschossen, der Täter entkommtunerkannt. Der ermittelnde Kommissar, Adam Danowski, und sein Team, Andreas"Finzi" Finzel (Andreas Döhler) und Meta Jurkschat (Emily Cox), finden heraus,dass das Opfer, Oliver Wiebusch (Peter Schneider), Verbindungen zurUrban-Exploring-Szene hatte. Deren Mitglieder erkunden verlassene Orte,Kanalisationen, Industrieruinen und eben auch die Versorgungsschächte desElbtunnels. Außerdem gibt es Hinweise in einschlägigen Internetforen, dassWiebusch einen selbst ernannten Todfeind in der Urban-Exploring-Welt hatte, denominösen "Trickster" (Sascha Weingarten). Als dessen Frau unter mysteriösenUmständen stirbt, überschlagen sich die Ereignisse, und Danowski erkennt dieunfassbaren Ausmaße dieses Falles.In weiteren Rollen spielen Sebastian Rudolph, Felix Goeser, Isabella Parkinson,Bettina Stucky, Ute Hannig, Franziska Hartmann und andere.