Mainz (ots) -Hollywoodstar Chris Hemsworth im Cyberkrieg: In dem amerikanischenAction-Thriller "Blackhat - Außer Kontrolle", der am Ostermontag, 2.April 2018, 23.35 Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist,bedrohen Hacker die Welt. Altmeister Michael Mann, der nachsechsjähriger Kinopause auf den Regiestuhl zurückkehrte, inszenierteden Film. In weiteren Rollen sind Wang Leehom, Tang Wei und ViolaDavis zu sehen.Hacker haben durch eine Cyberattacke einen GAU in einemchinesischen Atomkraftwerk ausgelöst und damit Einfluss auf dieglobalen Finanzmärkte genommen. Die chinesische Regierung schaltetihre Top-Experten für Cyberkriminalität ein: Chen Dawai (Wang Leehom)und seine Schwester Chen Lien (Tang Wei) sollen die Täter ausfindigmachen. Allerdings benötigen sie für eine erfolgreiche Mission dieUnterstützung des in den USA inhaftierten Computergenies NicholasHathaway (Chris Hemsworth). Mit dem FBI wird ein Deal vereinbart:Wenn Hathaway den Täter überführt, wird seine Haftstrafe erlassen.Unter Aufsicht der FBI-Beamtin Carol Barrett (Viola Davis) stehend,hilft Hathaway den Chens bei den Ermittlungen. Was wie einKräftemessen unter Computerfreaks beginnt, entwickelt sich schon baldzu einem Cyberkrieg, der auch in der realen Welt Opfer fordert.