ZDF zeigt Adventskonzert aus Dresden mit Daniel Hope (FOTO)

Ein festlicher Rahmen, stimmungsvolle Musik und internationaleKünstler - das ZDF strahlt am Sonntag, 2. Dezember 2018, um 18.00 Uhrdas "Adventskonzert aus Dresden" aus. Prominenter Mitwirkender desKlassik-Ereignisses aus der Frauenkirche ist Daniel Hope. Derweltberühmte Geigenvirtuose wird ab 2019 eine eigene Konzertreihe alsKünstlerischer Leiter des geschichtsträchtigen Gotteshauses betreuen.Die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller gilt als Senkrechtstarterinund ist bereits Stammgast an der Bayerischen Staatsoper München, derMetropolitan Opera in New York, der Mailänder Scala und bei denSalzburger Festspielen.Die musikalische Leitung des Adventskonzerts liegt in den Händenvon Lorenzo Viotti. Der junge Schweizer gilt vielen als einer derbesten und besonders vielseitigen Dirigenten der jungen Generation.Mit dem Orchester des Abends, der Sächsischen Staatskapelle Dresden,hat er bereits zusammengearbeitet. Bei dem vorweihnachtlichenProgramm wirkt auch der Sächsische Staatsopernchor mit.