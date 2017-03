Mainz (ots) -In der 70. Folge der ZDF-Samstagskrimireihe "Ein starkes Team"sind die Ermittler Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (FlorianMartens) einem Täter auf der Spur, den sie zugleich schützen müssen:Die Folge "Treibjagd" zeigt das ZDF am Samstag, 25. März 2017, 20.15Uhr.In Episodenrollen spielen neben anderen Inka Friedrich, DominicRaacke, Matthi Faust und Margarita Broich. In weiteren durchgehendenRollen stehen Arnfried Lerche, Kai Lentrodt und Jaecki Schwarz vorder Kamera. Das Drehbuch schrieb Leo P. Ard, Regie führte MartinKinkel.Dem "starken Team" Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (FlorianMartens) scheint die Sachlage klar, als sie eine Frau tot in ihrerWohnung auffinden: Anastasia (Juta Vanaga) wurde von CarstenAuerswald (Dominic Raacke) umgebracht, nachdem sie den Abend mit ihmverbracht hatte. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass dieTote als Auftragsmörderin für die Russenmafia tätig war. Ihr nächstesOpfer sollte Carsten Auerswald sein, der als Kronzeuge gegen den Kopfder Mafia, Andreas Sorokin (Denis Burgazliev), aussagen soll. Um denZeugen zu schützen und einen weiteren Mord zu verhindern, müssen Ottound Linett für diesen Fall mit den Kollegen Ulrike Wellenbrink (InkaFriedrich) und Sebastian Klöckner (Matthi Faust) von der AbteilungOrganisiertes Verbrechen zusammenarbeiten. Doch die HandlangerSorokins scheinen ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.Kai Lentrodt ist in der Folge "Treibjagd" zum letzten Mal in derRolle des Team-Kollegen Ben Kolberg zu sehen. Er verlässt die Reihe"Ein starkes Team" auf eigenen Wunsch.https://presseportal.zdf.de/pm/ein-starkes-team-treibjagd-70-folge/https://zdf.de/filme/ein-starkes-teamhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einstarkesteamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell