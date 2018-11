Mainz (ots) -Das ZDF zeichnet am 6. November 2018 ein Konzert der Band "FeineSahne Fischfilet" in Dessau auf. Nachdem der ursprünglich im Rahmender Musiksendung "zdf@bauhaus" geplante Auftritt im Bauhaus von derStiftung Bauhaus Dessau untersagt worden war, findet der Auftrittjetzt in der Alten Brauerei (Schultheiss-Brauerei) in Dessau statt.Zum Format der Reihe "zdf@bauhaus" gehören Interviews mit denKünstlern. Moderator Jo Schück wird im Gespräch mit der Band auch dieaktuellen Geschehnisse thematisieren.Der Auftritt von "Feine Sahne Fischfilet" wird im Rahmen derSendereihe zdf@bauhaus am 1. Dezember 2018, 23.30 Uhr, in 3satausgestrahlt.3sat startet am 1. Dezember zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ineinen musikalisch geprägten Abend mit "Herbert Grönemeyer: Tumult -Live", einer Aufzeichnung des Konzertes in Berlin. Um 21.30 Uhr steht"zdf@bauhaus" mit PUR auf dem Programm und um 22.30 Uhr "zdf@bauhaus"mit dem Auftritt von Tina Dico, jeweils aus dem Bauhaus Dessau. Um23.30 Uhr folgt das Konzert von Feine Sahne Fischfilet.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Peter Gruhne, Telefon: 06131 -70-13095;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell