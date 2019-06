Mainz (ots) -Ein digitales Netzwerk aus öffentlich-rechtlichen Inhalten mitdeutlichem Mehrwert für alle Nutzerinnen und Nutzer: Die Idee einerengen Vernetzung der Online-Angebote von ZDF, ARD, Deutschlandradiound Partnerkanälen hat ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut heute vor demFernsehrat in München konkretisiert."Die Nutzerinnen und Nutzer sollen sich ohne große Umwege indiesem Netzwerk bewegen und einen zusammenhängendenöffentlich-rechtlichen 'Kosmos' erleben. Darin sind diePartnerinhalte nur einen Klick entfernt", so der ZDF-Intendant.Dieses Netzwerk sei kein neu zu schaffendes Angebot mit einer eigenentechnischen Infrastruktur, sondern eine enge Verknüpfung desVorhandenen, sagte Bellut.Alle Beteiligten behielten ihre selbstständigen Angebote, dasVorhandene werde sinnvoll verlinkt. Damit unterscheide sich derVorschlag grundlegend von der aktuell diskutierten gemeinsamenöffentlich-rechtlichen Plattform. Bellut wies darauf hin, dass aufder Portalebene bereits mehrere Projekte in Arbeit seien, etwa diewechselseitige Verlinkung von Top-Inhalten, die wechselseitigeVerlinkung der Mediatheken sowie Gespräche über ein gemeinsamesLogin.Das Online-Netzwerk ist ein pragmatischer Vorschlag, für dessenAusgestaltung das ZDF interessierte öffentlich-rechtliche Sendersowie mögliche Kooperationspartner einlädt. "Wir wollen einen Prozessder Annäherung in Gang setzen, der das öffentlich-rechtliche Systemweiterentwickelt und zugleich dessen bereichernde Pluralitätsichert", sagte Bellut.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell