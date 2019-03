Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Drei Frauen, drei Generationen. Ein Hof im malerischen Alten Landist der Schauplatz der liebevoll unkonventionellen Erzählung über dasDeutschland unserer Mütter und Großmütter, über wurzellose Menschenund über Reiz und Widersinn der Sehnsucht nach dem Landleben. AmMontag, 25. März 2019, haben die Dreharbeiten für die ZDF-Verfilmungdes Romanbestsellers "Altes Land" von Dörte Hansen begonnen. Gedrehtwird im Alten Land, in Hamburg und Umgebung. Der Zweiteiler wird, wieauch der Roman, auf mehreren Zeitebenen spielen, so wird dieHauptrolle der Vera von Iris Berben und Maria Ehrich verkörpert. MitNina Kunzendorf, Milan Peschel, Peter Kurth, Svenja Liesau, MatthiasMatschke, Karoline Eichhorn und Jacob Matschenz sind auch dieweiteren Rollen prominent besetzt. Für Drehbuch und Regie konnteSherry Hormann gewonnen werden.Vera (Iris Berben) ist eigenwillig und pflegt nur zu ihremdirekten Nachbarn Hinni (Peter Kurth) so etwas wie einen Umgang. IhreHeimat ist der Hof, wo sie als Kriegsflüchtling mit ihrer Mutterstrandete und den sie nie wieder verlassen hat. Nach dem Motto "Myhome is my castle" verteidigt sie nicht nur Hof und Land, sondernauch ihre Eigenheiten und ihren Widerwillen gegenüber Veränderungen.Vera ist mehr als skeptisch, als Anne (Svenja Liesau), die Tochtervon Veras Halbschwester Marlene (Nina Kunzendorf), mit ihremvierjährigen Sohn Leon aufkreuzt. Doch Vera erkennt Annes Nöte -nirgendwo dazuzugehören, nicht angekommen zu sein, ein Zuhause zusuchen und Wurzeln schlagen zu wollen. Diese beiden Frauen verbindetviel mehr, als sie ahnen."Altes Land" ist eine Produktion der UFA FICTION (Produzent:Benjamin Benedict, ausführender Produzent: Matthias Adler,Producerin: Sinah Swyter) für das ZDF. Die ZDF-Redaktion haben RitaNasser und Alexander Bickel. Gedreht wird bis Mitte Juni 2019.Sendetermine im ZDF stehen noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/alteslandhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell