Mainz (ots) -Das ZDF, Intaglio Films und die ndF: International Productionstarten zusammen mit Romanautor Frank Schätzing mit denVorbereitungen für die Verfilmung seines Ökologie- undWissenschaftsthrillers "Der Schwarm".Die Drehbücher für die internationale High-End-Serie entstehenunter Mitwirkung von Frank Schätzing und orientieren sich amaktuellen Stand der Wissenschaft. Der vielfach preisgekrönteProduzent Frank Doelger ("Game of Thrones", "Rome") übernimmt für dieneu gegründeten Intaglio Films in Berlin gemeinsam mit Eric Welbersvon der ndF: International Production die Produktion. DieZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft unter der Leitung vonProf. Peter Arens produziert flankierend dazu eine mehrteiligeDokumentation, die die Bedrohung der Meere wissenschaftlichanalysiert.Frank Schätzing: "Keine Frage ist mir so oft gestellt worden wiedie nach der Verfilmung von 'Der Schwarm'. Jedes Mal lautete meineAntwort: Flaute. Wer hätte gedacht, dass die ideale Mannschaft dochnoch zusammenfindet, dass visionäre Fernsehmacher und Top-Profis wie'Game of Thrones'-Creative-Force Frank Doelger mit an Bord kommen undwir nun Kurs nehmen auf eine große internationale Serie, daserzählstärkste Format für ein Abenteuer wie den 'Schwarm'. Ab jetztalso volle Fahrt voraus. Ich bin sehr gespannt - und freue mich aufdie Zusammenarbeit!"Der 2004 erschienene Roman, der weltweit eine Auflage von mehrerenMillionen erreichte und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde,erzählt vom Kampf mit einer unbekannten maritimen Intelligenz, diedie Existenz der gesamten Weltbevölkerung bedroht und dasSelbstverständnis der Menschen als Krone der Schöpfung in Fragestellt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Militärangehörigen stehtvor der Aufgabe, auf diese Herausforderung eine Antwort zu finden:Sollen sie mit der unbekannten Spezies friedlich Kontakt aufnehmen,oder bleibt nur ein letzter Überlebenskampf?ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Schätzings 'DerSchwarm' ist heute relevanter und aktueller denn je und in seinererzählerischen Vielschichtigkeit genau der richtige Stoff für einemoderne Event-Serie. Mit starken Partnern entsteht eine deutscheProduktion mit internationalem Format."Frank Zervos, Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I undverantwortlich für das Projekt im ZDF: "Die Zeit ist reif für den'Schwarm' als internationale High-End-Serie. Der Stoff des Romans istmehr als relevant angesichts der ökologischen Herausforderungen, vordenen die Welt steht. Zudem sind die Möglichkeiten einer TV-Serieheute dort, wo man sie erzählerisch wie technisch braucht, damit sicheine äußerst aufwändige Produktion wie diese umsetzen und finanzierenlässt. Es ist also der ideale Zeitpunkt, um mit einem dererfolgreichsten Romane eines deutschen Autors der vergangenenJahrzehnte einen globalen und akuten Stoff aus Deutschland heraus alsSerie zu produzieren, und zwar auf internationalem Top-Niveau. Wirfreuen uns, dass Frank Schätzing uns dafür sein Vertrauen gibt.""Der Schwarm" soll in internationaler Koproduktion als Serie vonacht Folgen à 45 Minuten entstehen. Der Drehbeginn ist für 2019geplant.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derschwarmPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell