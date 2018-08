ZDF veranstaltet vierten Produzententag / Intendant Bellut: Mediathek bietet neue Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaft (FOTO)

Mainz (ots) -Geschäftsleitung und Programmverantwortliche des ZDF präsentiertenam Donnerstag, 30. August 2018, beim vierten Produzententag des ZDFin Berlin vor mehr als 280 Produzenten die Programmstrategie desSenders für 2019 und 2020.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut betonte die Leistungsfähigkeit desöffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine Funktion für Gesellschaftund Demokratie. Das ZDF ist mit mehr als 600 Millionen Euro pro Jahrder größte Auftraggeber in der deutschen TV-Produktionswirtschaft undarbeitet jährlich mit mehr als 500 Produktionsgesellschaftenzusammen. Eine Rolle, die das ZDF auch in Zukunft verantwortungsvollübernehmen will, wie der Intendant sagte: "Wir verstehen uns alsnatürlicher und verlässlicher Partner der deutschenProduktionswirtschaft. Die enge Zusammenarbeit ist für uns derSchlüssel zum gemeinsamen Programmerfolg, der uns seit sechs Jahrendie Marktführerschaft sichert", so Bellut.Gleichzeitig befinde sich die Branche in starkem Wandel. Bellutunterstrich daher die Bedeutung des Onlineangebots: "Die Mediathekmuss zu einem gleichberechtigten Verbreitungsweg weiterentwickeltwerden." Hierfür bilde die Einigung mit den Verlegern und dieSelbstverpflichtung gegenüber den Produzenten eine wichtigeGrundlage. Zudem biete eine erfolgreiche Mediathek auch neueMöglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaft.Im Rahmen des Produzententags präsentierten Programmdirektor Dr.Norbert Himmler und der stellvertretende Chefredakteur Elmar Theveßendie strategische Programmausrichtung des ZDF sowie der Partner- undDigitalprogramme ZDFneo, ZDFinfo, 3sat, ARTE, FUNK und KiKA für diekommenden Jahre.Ein Fokus lag hierbei auf deutschen Serien sowie europäischenKoproduktionen, die aus Deutschland heraus entstehen sollen. WeitereSchwerpunkte waren die Entwicklung von Factual-Programmen für diePrimetime. Die Bandbreite dokumentarischer Formate derZDF-Senderfamilie, von Primetime-Dokumentationen bis zuDokumentarfilmen, soll um Inhalte für neue Verbreitungswege erweitertwerden. Darüber hinaus sind u.a. für 3sat besondereProgrammanstrengungen zum 35-jährigen Senderbestehen geplant.Die Produzentinnen und Produzenten diskutieren im Anschluss in 15verschiedenen Workshops mit Programmverantwortlichen des ZDF überkonkrete Programmvorhaben und Sendeplätze. Während des anschließendenBranchenabends besteht die Möglichkeit des kreativen Austauscheszwischen Sender, Produktionsgesellschaften sowie namhaftenSchauspieler/innen, Regisseur/innen, Autor/innen und Moderator/innen.Grundlage für den Produzententag bildet dieTransparenzvereinbarung zwischen ZDF und Allianz DeutscherProduzenten - Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de) Über dasZDF-Unternehmensportal konnten sich interessierte Produzentinnen undProduzenten für die Veranstaltung anmelden. Aufgrund des großenInteresses war bereits im Vorfeld die Teilnehmerzahl auf eine Personje Produktionsgesellschaft begrenzt worden. Dennoch erreichte dieWarteliste in diesem Jahr einen neuen Höchststand.https://unternehmen.zdf.dehttps://transparenz.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/produzententagPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell